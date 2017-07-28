Всем доброго дня. Необходима разработка: - Логотипа для развлекательного сайта; - фавикона; - адаптация логотипа под аватар для страницы Facebook, Instagram, Youtube, Telegram. - обложка для страницы Facebook и Youtube. Ждем Ваших заявок!
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Всем доброго дня! Ищем рерайтера для постоянной работы - рерайт статей для сайта развлекательной тематики (женская аудитория). Одни из основных тем: -кулинария-рецепты; -лайфхаки-красота; -веселые и не очень истории про детей\животных и т.п. Для нашей работы [b]НЕ[/b] требуется: -знаний\умений по SEO и муторной ...Рерайтинг27 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго времени. Задача: 1) Необходимо определить, какие размеры миниатюр не используются на сайте. 2) Удалить все изображения с неиспользуемыми размерами. 3) Сделать, чтобы лишние миниатюры не создавались при загрузке картинок на сайт. Сайт на WP.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $130
На сайт женской\развлекательной тематики под Facebook требуется редактор\контент-менеджер. [b]Ваши задачи:[/b] [list][*]поиск вирусных (очень популярных) статей;[*]размещение этих статей на сайте;[*]размещение анонсов статей на странице Facebook;[*]поиск картинок и их размещение на странице Facebook.[/list] [b]Требования к вакансии:[/b] [list][*]Женщина;[*]Опыт поиска качественных вирусных статей;[*]Опыт ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем доброго дня. Ищу человека для настройки, запуска и оптимизации рекламных кампаний в Facebook с целью получения подписчиков на развлекательную страницу. Что необходимо делать: 1) Создание объявлений 2) Их запуск 3) Возможная оптимизация 4) Конечная цель работы - получить n-ое количество ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Исходные данные: 1) Покупной премиум-шаблон 2) Сайт на WP 3) Сайт стоит на виртуальном хостинге от e-planet, режим работы сервера на FastCGI (Nginx + PHP-FPM) + настроен NGINX, чтобы кэш отдавался сразу напрямую, минуя PHP. 4) Стоит плагин кеширования Wp-rocket 5) На ...Завершен6 лет назад
Всем добрый день. На сайте установлена плавающую шапка, которая при скролле сменяется на шапку с названием статьи, кнопкой шеринга фэйсбука и ссылкой на рекомендуемую статью. Надо, чтобы рядом с этой рекомендованной статьей еще была кликабельная ...Завершен6 лет назад
Всем доброго времени суток. Необходимо сделать плавающую шапку, чтобы при прокрутке она сменялась и там была только кнопка шеринга Фэйсбука. Такого типа как здесь: https://www.littlethings.com/houseguest-rules/ При скролле вниз хедер чуть-чуть уменьшается, убирается лого, пункты меню, форма поиска, появляется заголовок ...Завершен6 лет назад
- $80
На сайт женской\развлекательной тематики и страницу Facebook требуется контент-менеджер. [b]Ваши задачи:[/b] [list][*]поиск вирусных (очень популярных) статей; [*]размещение этих статей на сайте; [*]размещение анонсов статей на странице Facebook; [*]поиск картинок и их размещение на странице Facebook. [/list] [b]Требования к вакансии:[/b] [list][*]Женщина; [*]Опыт наполнения сайта ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим рерайтер для статей под Miralinks c опытом работы. Статьи размером от 2000 до 4000 символов. 1$ за тысячу символов. Для связи пишите в ICQ 567489413Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад