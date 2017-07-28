twobi

Игорь twobi

 
40 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$45
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип для развлекательного сайта

    Всем доброго дня.  Необходима разработка: - Логотипа для развлекательного сайта; - фавикона; - адаптация логотипа под аватар для страницы Facebook, Instagram, Youtube, Telegram. - обложка для страницы Facebook и Youtube.  Ждем Ваших заявок!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайтер на постоянную работу - развлекательный женский сайт (+бонусы)

    $150

    Всем доброго дня!  Ищем рерайтера для постоянной работы - рерайт статей для сайта развлекательной тематики (женская аудитория).  Одни из основных тем: -кулинария-рецепты; -лайфхаки-красота; -веселые и не очень истории про детей\животных и т.п. Для нашей работы [b]НЕ[/b] требуется: -знаний\умений по SEO и муторной ...

    Статьи для сайта
    Рерайтинг27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Удалить на сайте неиспользуемые размеры изображений

    Всем доброго времени.  Задача: 1) Необходимо определить, какие размеры миниатюр не используются на сайте. 2) Удалить все изображения с неиспользуемыми размерами.  3) Сделать, чтобы лишние миниатюры не создавались при загрузке картинок на сайт.  Сайт на WP.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Контент-менеджер на сайт женской тематики под Facebook

    $130

    На сайт женской\развлекательной тематики под Facebook требуется редактор\контент-менеджер.  [b]Ваши задачи:[/b] [list][*]поиск вирусных (очень популярных) статей;[*]размещение этих статей на сайте;[*]размещение анонсов статей на странице Facebook;[*]поиск картинок и их размещение на странице Facebook.[/list] [b]Требования к вакансии:[/b] [list][*]Женщина;[*]Опыт поиска качественных вирусных статей;[*]Опыт ...

    WordPressСайт на WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка и оптимизация рекламных кампаний в Facebook

    Всем доброго дня.  Ищу человека для настройки, запуска и оптимизации рекламных кампаний в Facebook с целью получения подписчиков на развлекательную страницу.  Что необходимо делать: 1) Создание объявлений 2) Их запуск 3) Возможная оптимизация 4) Конечная цель работы - получить n-ое количество ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ускорить работу сайта на WP

    Исходные данные: 1) Покупной премиум-шаблон 2) Сайт на WP 3) Сайт стоит на виртуальном хостинге от e-planet, режим работы сервера на FastCGI (Nginx + PHP-FPM) + настроен NGINX, чтобы кэш отдавался сразу напрямую, минуя PHP. 4) Стоит плагин кеширования Wp-rocket  5) На ...

    PHPNginx
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Добавить миниатюру в плавающую шапку сайта

    Всем добрый день. На сайте установлена плавающую шапка, которая при скролле сменяется на шапку с названием статьи, кнопкой шеринга фэйсбука и ссылкой на рекомендуемую статью. Надо, чтобы рядом с этой рекомендованной статьей еще была кликабельная ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Плавающая шапка с кнопкой шеринга

    Всем доброго времени суток. Необходимо сделать плавающую шапку, чтобы при прокрутке она сменялась и там была только кнопка шеринга Фэйсбука.  Такого типа как здесь: https://www.littlethings.com/houseguest-rules/ При скролле вниз хедер чуть-чуть уменьшается, убирается лого, пункты меню, форма поиска, появляется заголовок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Контент-менеджер на сайт женской тематики и страницы Facebook

    $80

    На сайт женской\развлекательной тематики и страницу Facebook требуется контент-менеджер. [b]Ваши задачи:[/b] [list][*]поиск вирусных (очень популярных) статей; [*]размещение этих статей на сайте; [*]размещение анонсов статей на странице Facebook; [*]поиск картинок и их размещение на странице Facebook. [/list] [b]Требования к вакансии:[/b] [list][*]Женщина; [*]Опыт наполнения сайта ...

    WordPressСайт на WordPressСтатьи для сайта
    Наполнение сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайтер статей под Miralinks

    Необходим рерайтер для статей под Miralinks c опытом работы. Статьи размером от 2000 до 4000 символов. 1$ за тысячу символов. Для связи пишите в ICQ 567489413

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
aj_man
34 годаУзбекистан
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Логотип для развлекательного сайта
Было очень приятно поработать с Игорем! Интересная задача, ясные требования, налаженная обратная связь и своевременная оплата. Считаю, что лучше и не может быть. Однозначно доволен сотрудничеством. Надеюсь и дальше наше сотрудничество будет проходить столь же интересно и продуктивно. Уверенно рекомендую Игоря, как прекрасного заказчика!
Огромное спасибо Александру, прекрасно выполненная работа! Требовалась разработка логотипа для развлекательного сайта. Все сделано в срок как и обсуждалось. Были представлены несколько абсолютно разных и главное качественно выполненных варианта. На любые поправки Александр спокойно реагировал, подсказывал варианты, без каких-либо проблем вносил изменения. Всегда выходил на связь - никаких пропаданий на пару дней и затягивания сроков. Ко всему этому еще и суперская цена! Очень советую. Впереди стоит вопрос разработки дизайна для сайта - обязательно обращусь снова!
Ответный отзыв
dimadidyk
Дима 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Плавающая шапка с кнопкой шеринга
Четкое ТЗ, своевременная оплата, очень приятный в общении. Однозначно рекомендую
Приятный и ответственный исполнитель. Все было выполнено быстро, качественно и самое главное - по очень и о-о-очень приятной цене. Все наши хотелки выполнялись, никаких проблем или попыток из-за этого повысить окончательную стоимость. Без вопросов договорились, что если еще будут минимальные пожелания по докрутке визуальной части - Дима их сделает. Большое спасибо! Однозначно рекомендую!
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RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Ускорить работу сайта на WP
Положительный заказчик! Всё оплатил! Все время на связи! Рекомендую!
Большое спасибо Сергею, очень хорошо оптимизировал сайт, дал некоторые советы. Все что можно было - ускорили + еще кое-какие мелкие доработки сделал. Все качественно и быстро, однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Flopsi
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Добавить миниатюру в плавающую шапку сайта
Рад сотрудничеству. Понятное задание и постоянная связь. Оплата сразу по завершению работы.
Отличный специалист! Александр выполнил работу крайне быстро и качественно, без косяков и по крайне приятной цене. Однозначно рекомендую его, останетесь довольны! Александр, большое спасибо!
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