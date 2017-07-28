Огромное спасибо Александру, прекрасно выполненная работа! Требовалась разработка логотипа для развлекательного сайта. Все сделано в срок как и обсуждалось. Были представлены несколько абсолютно разных и главное качественно выполненных варианта. На любые поправки Александр спокойно реагировал, подсказывал варианты, без каких-либо проблем вносил изменения. Всегда выходил на связь - никаких пропаданий на пару дней и затягивания сроков. Ко всему этому еще и суперская цена! Очень советую. Впереди стоит вопрос разработки дизайна для сайта - обязательно обращусь снова!