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Уже несколько лет работаю в различных печатных
издательствах,полиграфии, игровой индустрии.
Работал над flash-проектами выпускаемыми на dvd.
Занимаюсь веб-дизайном и разработкой дизайна интерфейсов.
Профессионально владею photoshop, 3ds max, flash
Достаточно высокий уровень AS2(flash script).
Из векторных редакторов работал в Adobe Illistrator.
рисунок от руки имеется, планшет.
Умею верстать по таблицам в Dreamweaver.
Работал по специальностям:
- оформитель;
- колорист;
- 3d-моделлер;
- левел дизайнер;
- концепт артист;
- руководитель игрового проекта;
Был номинирован на Московский международный фестиваль
"КомМиссия" в 2004-м и 2007-м годах.
Клиенты: "Нитусов", direct media, lotprom, gaijin entertainment, kira plastinina, quantum graphics,
nova-design, "линия принт", XEROX, Проект Вега, 1st mobile TV,
Melly corporation limited, Арсенальное, СК Олимпийский и другие.
На данный момент обучаюсь в МПГУ(вечернее отделение),
на художественно-графическом факультете,
по специальности "дизайнер".
Пишите, буду рад сотрудничеству
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mailto:[email protected]
ICQ: 170217423
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