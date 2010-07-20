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Уже несколько лет работаю в различных печатных

издательствах,полиграфии, игровой индустрии.

Работал над flash-проектами выпускаемыми на dvd.

Занимаюсь веб-дизайном и разработкой дизайна интерфейсов.

Профессионально владею photoshop, 3ds max, flash

Достаточно высокий уровень AS2(flash script).

Из векторных редакторов работал в Adobe Illistrator.

рисунок от руки имеется, планшет.

Умею верстать по таблицам в Dreamweaver.

Работал по специальностям:

- оформитель;

- колорист;

- 3d-моделлер;

- левел дизайнер;

- концепт артист;

- руководитель игрового проекта;

Был номинирован на Московский международный фестиваль

"КомМиссия" в 2004-м и 2007-м годах.

Клиенты: "Нитусов", direct media, lotprom, gaijin entertainment, kira plastinina, quantum graphics,

nova-design, "линия принт", XEROX, Проект Вега, 1st mobile TV,

Melly corporation limited, Арсенальное, СК Олимпийский и другие.

На данный момент обучаюсь в МПГУ(вечернее отделение),

на художественно-графическом факультете,

по специальности "дизайнер".

Пишите, буду рад сотрудничеству

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mailto:[email protected]

http://www.kurchenko.ru

ICQ: 170217423