ultrastyle777

Дмитрий ultrastyle777

 
39 летРоссия/Липецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Создание приложения для социальных сетей

    Есть игры, написанные на флеше. Требуется для них сделать ролевую составляющую. Т.е. поднятие уровня, выполнения определенных заданий за которые они будут получать очки опыта. При открытии новых уровней, буду появлятся новые игры, в которые игрок ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание и продвижение сайта для слот-зала

    Требуется специалисты для разработки сайта, продвижения его в интернете, привлечения посетителей, сопровождение сайта. Разработка ПО не требуется(уже все есть) От специалиста требуется понимание принципов работы слот-залов и их особенности от обычных интернет-проектов. Бюджет рекламной кампании ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • ПО для биллинга

    Бюджет по договоренности ПО для биллинга Есть Биллинг. Есть Интернет-магазин. 1. В биллинге генерируются ваучеры. Ваучер состоит из кода(6 цифр). Требуется к ваучеру добавить QR-код(в котором будет зашифрован этот код) 2. Написать ПО. Которое будет состоят из окна (поверх ...

    AndroidLinux
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • CMS биллинг

    Требуется создать биллинг, в которой будут генерироваться ваучеры(временные счета) и которые будут взаимодействовать с другими ресурсами Основные функции: - Регистрация менеджера, оператора - генерация, пополнение, обналичивание ваучера Более подробно креплю файлы. ICQ: 383386945

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка математического сервера для слот-игр

    Требуется команда которая могла бы воплотить наши мысли (есть пример похожего сервера) Бюджет проекта будет обговариваться. По всем вопросам и предложениям стучать в ICQ:383386945 1. серверная сторона должна строиться на модульной основе, т.е. за связь с клиентами ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад