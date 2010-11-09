ultrastyle777

Есть игры, написанные на флеше. Требуется для них сделать ролевую составляющую. Т.е. поднятие уровня, выполнения определенных заданий за которые они будут получать очки опыта. При открытии новых уровней, буду появлятся новые игры, в которые игрок ...
- Разработка игрнет заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется специалисты для разработки сайта, продвижения его в интернете, привлечения посетителей, сопровождение сайта. Разработка ПО не требуется(уже все есть) От специалиста требуется понимание принципов работы слот-залов и их особенности от обычных интернет-проектов. Бюджет рекламной кампании ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать счетчик джекпота и Топ игроков. Пример дизайна, прикреплен.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Бюджет по договоренности ПО для биллинга Есть Биллинг. Есть Интернет-магазин. 1. В биллинге генерируются ваучеры. Ваучер состоит из кода(6 цифр). Требуется к ваучеру добавить QR-код(в котором будет зашифрован этот код) 2. Написать ПО. Которое будет состоят из окна (поверх ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется создать биллинг, в которой будут генерироваться ваучеры(временные счета) и которые будут взаимодействовать с другими ресурсами Основные функции: - Регистрация менеджера, оператора - генерация, пополнение, обналичивание ваучера Более подробно креплю файлы. ICQ: 383386945Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется команда которая могла бы воплотить наши мысли (есть пример похожего сервера) Бюджет проекта будет обговариваться. По всем вопросам и предложениям стучать в ICQ:383386945 1. серверная сторона должна строиться на модульной основе, т.е. за связь с клиентами ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт13 лет назад