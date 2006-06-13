ultraviolet

Агентство "Ультрафиолет" было создано в 2005 году. Изначально задуманное как студия Веб-дизайна, через некоторое время Агентство завоевало новые рынки. На данный момент мы предоставляем широкий спектр услуг в области информационных технологий, среди которых такие услуги как:

- создание сайтов и порталов как для глобальной сети Интернет, так и для локальных корпоративных сетей;

- продвижение сайтов и рекламные кампании в сети Интернет;

- создание программного обеспечения;

- разработка дизайна корпоративного стиля (от логотипа до визиток и бланков);

- создание каталога продукции предприятия на компакт-дисках;

- обслуживание вычислительной и офисной техники юридических и частных лиц.

Среди наших клиентов как частные и государственные организации, так и физические лица, и мы прилагаем все усилия для качественного и своевременного выполнения работ.