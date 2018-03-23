Отлично работали с заказчиком до этого странного отзыва. Действительно возник вопрос с курсом, который вырос на момент окончания работы над проектом. О чем я и сказала, поскольку всегда расчет ведется по курсу. (По крайней мере до этого момента в моей практике все происходило именно так и никаких недопониманий никогда с заказчиками не было. ) Но... Я не требовала ничего, лишь попросила урегулировать вопрос, если это приемлемо именно для этого заказчика. ( а перевод денег как мне было сказано согласовывается с руководством) Даже написала, что буду благодарна если получится перечислить недостающую сумму, но конфликтовать и что-то требовать я не хочу, потому что работали до этого отлично и конфликты мне не нужны, не та сумма. То что я не отдавала исходники - это чистой воды вымысел. Я сказала, что мне нужно время подготовить их для верстки, как только они были готовы я их отправила. Этот отзыв для меня является просто удивлением, потому что в личной переписке ни одного слова не было сказано против перевода недостающей суммы. Мне перекинули деньги, я перекинула исходники и мы взаимно друг друга поблагодарили и тут вот такой нежданчик. Да еще и с такими громкими словами, афера! Серьезно? В итоге опираясь на такой отзыв я в ответ могу сказать, что коммуникация с заказчиком оставляет желать лучшего. Хотя опять таки в остальном, до этого отзыва процесс работы не вызывал никаких вопросов. Ставлю положительный отзыв в целом, потому что не хочу из-за ерунды портить человеку репутацию, но советую учесть странность общения.