urves

Юрий urves

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

ООО "Юрвес"

Интернет-маркетолог

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$390
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание 2D ролика для сайта

    $170

    Срок реализации - 10 дней Продолжительность ролика -  15-20 сек Сценарий 1.       Общийплан: БЦ «ЮРВЕС» (склад, офис), гипермаркет, розничный магазин - с него начинается ролик 2.       Кадрс разгрузкой ...

    Анимация15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание 3D анимации (Light) для сайта

    $250

    Срок разработки - 10 дней. Продолжительность ролика - 10-15 сек. От исполнительно обязательно показать пример своей работы похожего плана Сценарий 1. Общий план: БЦ «ЮРВЕС» (склад, офис), гипермаркет, розничный ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка 3D ролика для сайта

    $300

    Срок разработки 10 дней. Продолжительность 15-20 секунд (Не смотря на продолжительность ролика, он не должен казаться «скомканным») Обязательно! Исполнитель должен показать портфолио, в котором есть пример аналогичного проекта. Сценарий анимационного ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна сайта

    Необходимо разработать дизайн для имиджевого сайта, с каталогом продукции, не интернет-магазин. Страницы в стиле landing page.  Страницы: ГлавнаяО компанииУслугиКаталог продукцииКарточка товараБлог общая (архив статей)Блог-статьяОбщая внутренняя страницаГлавная страница Первый экран - фоном ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Frambuas
Елена 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$390
9 баллов
7 лет назад
Разработка дизайна сайта
Bootstrap
Отлично работали с заказчиком до этого странного отзыва. Действительно возник вопрос с курсом, который вырос на момент окончания работы над проектом. О чем я и сказала, поскольку всегда расчет ведется по курсу. (По крайней мере до этого момента в моей практике все происходило именно так и никаких недопониманий никогда с заказчиками не было. ) Но... Я не требовала ничего, лишь попросила урегулировать вопрос, если это приемлемо именно для этого заказчика. ( а перевод денег как мне было сказано согласовывается с руководством) Даже написала, что буду благодарна если получится перечислить недостающую сумму, но конфликтовать и что-то требовать я не хочу, потому что работали до этого отлично и конфликты мне не нужны, не та сумма. То что я не отдавала исходники - это чистой воды вымысел. Я сказала, что мне нужно время подготовить их для верстки, как только они были готовы я их отправила. Этот отзыв для меня является просто удивлением, потому что в личной переписке ни одного слова не было сказано против перевода недостающей суммы. Мне перекинули деньги, я перекинула исходники и мы взаимно друг друга поблагодарили и тут вот такой нежданчик. Да еще и с такими громкими словами, афера! Серьезно? В итоге опираясь на такой отзыв я в ответ могу сказать, что коммуникация с заказчиком оставляет желать лучшего. Хотя опять таки в остальном, до этого отзыва процесс работы не вызывал никаких вопросов. Ставлю положительный отзыв в целом, потому что не хочу из-за ерунды портить человеку репутацию, но советую учесть странность общения.
Спасибо за качественный дизайн. С одной стороны понравилось всё, с лругой стороный остался нехороший осадок. Договорились на одну сумму, в итоге сумма выролсла, но из-за сроков и необходимости дизайна пришлось пойти на условия фрилансера Елены и заплатить суммы выше оговоренной. Ситуация следующая. Мы объявили одну сумму за работу, Елена предложило свои условия - озвучила сумму в долларах. Мы из России, и сразу конвертировали в рубли, согласились. Работали, согласно этого бюджета. Мы переводили аванс в рублях. В итоге, когда дизайн был готов, мы честно перевели остаток средств за работу. Всё точно. Елена сказала, что цена выросла из-за курса доллара, который так же вырос. Исходники не отдавала. Пришлось пойти на её условия и выкупать наш дизайн. Если не смотреть на эту афёру, то работа качественная и в принципе рекомендуем, однако, "договаривайтесь на берегу".
Ответный отзыв