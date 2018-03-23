Срок реализации - 10 дней Продолжительность ролика - 15-20 сек Сценарий 1. Общийплан: БЦ «ЮРВЕС» (склад, офис), гипермаркет, розничный магазин - с него начинается ролик 2. Кадрс разгрузкой ...
- $170Анимация15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
Срок разработки - 10 дней. Продолжительность ролика - 10-15 сек. От исполнительно обязательно показать пример своей работы похожего плана Сценарий 1. Общий план: БЦ «ЮРВЕС» (склад, офис), гипермаркет, розничный ...Анимация6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $300
Срок разработки 10 дней. Продолжительность 15-20 секунд (Не смотря на продолжительность ролика, он не должен казаться «скомканным») Обязательно! Исполнитель должен показать портфолио, в котором есть пример аналогичного проекта. Сценарий анимационного ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать дизайн для имиджевого сайта, с каталогом продукции, не интернет-магазин. Страницы в стиле landing page. Страницы: ГлавнаяО компанииУслугиКаталог продукцииКарточка товараБлог общая (архив статей)Блог-статьяОбщая внутренняя страницаГлавная страница Первый экран - фоном ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад