usbbcall

Юлия usbbcall

 
41 годРоссия/Нижний Новгород
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн лэндинг пэйдж для юридической компании.

    $70

    Нужно разработать дизайн-макет лэндинг пейдж юридической тематики (6 экранов), всплывающего окна с описанием услуги и формой заказа и благодарственной страницы. По готовой блок-схеме. Срок 1-2 дня. Бюджет 70 долларов.

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лэндинг пэйдж

    $50

    1. Необходимо сверстать по готовому дизайну лэндинг для юридической компании (6 экранов и благодарственная страница) 2. Резиновая верстка. 3. Обязательная кроссбраузерность. 4. Работоспособность на мобильных устройствах 5. Чистый код. 6. Безукоризненная работа форм. ...

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка лэндинга для контакт-центра

    $50

    Нужна кросс браузерная верстка лэндинга для контакт-центра по готовому дизайну. Сайт на 5 экранов с формой заказа: Имя, Телефон, Мейл, Коментарии. Обязательное заполнение и верификация полей. Предупреждение о некорректном заполнении формы. Отправка заказов на e-mail. Кнопка обратный звонок. Установка метрики ...

    Дизайн сайта
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет магазин по готовому дизайну

    $250

    Небходимо сделать интернет магазин энергетических браслетов на 5-6 страниц по готовому дизайну 1) Главная страница по принципу лэндинг пейдж с витриной 2) Описание товара в сплывающем окне - 4 изображения на каждый товар 3) Каталог товаров 4) Внутренние текстовые ...

    Интернет-магазины22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад