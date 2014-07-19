Нужно разработать дизайн-макет лэндинг пейдж юридической тематики (6 экранов), всплывающего окна с описанием услуги и формой заказа и благодарственной страницы. По готовой блок-схеме. Срок 1-2 дня. Бюджет 70 долларов.
- $70Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
1. Необходимо сверстать по готовому дизайну лэндинг для юридической компании (6 экранов и благодарственная страница) 2. Резиновая верстка. 3. Обязательная кроссбраузерность. 4. Работоспособность на мобильных устройствах 5. Чистый код. 6. Безукоризненная работа форм. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужна кросс браузерная верстка лэндинга для контакт-центра по готовому дизайну. Сайт на 5 экранов с формой заказа: Имя, Телефон, Мейл, Коментарии. Обязательное заполнение и верификация полей. Предупреждение о некорректном заполнении формы. Отправка заказов на e-mail. Кнопка обратный звонок. Установка метрики ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Небходимо сделать интернет магазин энергетических браслетов на 5-6 страниц по готовому дизайну 1) Главная страница по принципу лэндинг пейдж с витриной 2) Описание товара в сплывающем окне - 4 изображения на каждый товар 3) Каталог товаров 4) Внутренние текстовые ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт9 лет назад