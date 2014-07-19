Нужна кросс браузерная верстка лэндинга для контакт-центра по готовому дизайну. Сайт на 5 экранов с формой заказа: Имя, Телефон, Мейл, Коментарии. Обязательное заполнение и верификация полей. Предупреждение о некорректном заполнении формы. Отправка заказов на e-mail. Кнопка обратный звонок. Установка метрики ...