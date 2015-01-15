Мастер по bootstrap.

Использую:

фреймворки/библиотеки: bootstrap, zurb foundation, compass, jquery, jquery ui;

сетки: 960.gs ( grid 960 ), bootstrap, compass (blueprint), frameless, goldengridsystem, свои;

css синтаксисы: sass/scss, less;

шаблонизаторы: erb, haml, slim, jinja2;

компилятор шаблона в html: serve;

систему контроля версий: git;

делаю прототипы в: fireworks.

Изучаю ruby, БЭМ (bem).

Средняя стоимость создания прототипа проекта на bootstrap/zurb до 30 страниц страниц + верстка - 15 000 рублей, срок 1 неделя. Стоимость поддержки рассчитывается по количеству часов в месяц.

Стоимость часа работы $15.