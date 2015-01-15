Евгений Соловьёв ussr-countryussr-country
34 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Мастер по bootstrap.
Использую:
фреймворки/библиотеки: bootstrap, zurb foundation, compass, jquery, jquery ui;
сетки: 960.gs ( grid 960 ), bootstrap, compass (blueprint), frameless, goldengridsystem, свои;
css синтаксисы: sass/scss, less;
шаблонизаторы: erb, haml, slim, jinja2;
компилятор шаблона в html: serve;
систему контроля версий: git;
делаю прототипы в: fireworks.
Изучаю ruby, БЭМ (bem).
Средняя стоимость создания прототипа проекта на bootstrap/zurb до 30 страниц страниц + верстка - 15 000 рублей, срок 1 неделя. Стоимость поддержки рассчитывается по количеству часов в месяц.
Стоимость часа работы $15.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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