v-taran

Виталий v-taran

 
48 летРоссия/Сергиев Посад
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Арт-Директор

  • Flash Баннер

    $50

    Flash для сайта http://www.vklybe.tv/ Сценарий очень простой,Название Клуба(лого) Дата и день недели,Время,Фото Артиста,Тел Резерва столов,адрес метро и следом точно так же вторая дата,в итоге получится реклама двух дней Пт и Сб. СРОЧНО!!! Тех требования! Размер 712х150 пикселов. Формат: ...

    Flash
    Анимация13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка логотипа для ночного клуба

    $115

    Название "ГОРЧИЦА",заведение будет работать как ресторан-бар-караоке-ночной клуб. Смысл и история такого названия в первую очередь связано со славянской культурой,исходя из этого допускаются элементы старо-русской тематики,но не уходите совсем в эту сторону,т.е. православные,церковные,сказочные шрифты лучше избегать,тут ...

    Логотипы и Знаки4 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн Cover CD (Макет Обложки)

    $100

    Ночной клуб на постоянной основе ищет дизайнера для обложек,афиш,флаеров и т.д.Сейчас необходимо сделать обложку для сборника танцевальной музыки.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для ди-джея

    $30

    Логотип для Ди-Джея,в прикреплённом файле примеры.Приоритет при выборе исполнителя, мобильность,портфолио с вашими работами.Skype для общения.

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изготовление дизайн макета (афиши, флаера)

    $50

    Изготовление Дизайн Макета(Афишы,Флаера,Наружная Реклама)Клубная Тематика(Open Air) Просьба подавать заявку имеющим опыт работы в этой сфере и возможностью просмотра ваших работ. Утверждённый Макет должен быть адаптирован под печать в нескольких форматах(А-2,А-6) и для наружной рекламы(Пилон) Приветствуется креативность,современный взгляд ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Афиша формата А-3 (Ночной клуб)

    $20

    Нужен Дизайн Афиши А-3 формат,с элементами 3D(с незначительными и несложными моделями), Главное стильно и в ногу со временем,соблюдая формат ночных клубов(хотя стандартов нет)

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн афиш, флаеров для ночного клуба

    $50

    Ночному клубу с периодичностью 2-3 раза в месяц требуется дизайн Афиш и Флаеров,наша информация и идеи,ваша реализация,сравнить то что делали нам до этого можно здесь www.fiftyclub.ru, естественно хотелось бы лучше и в ногу со ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
marooned
Ирина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Макет СД-диска
рекомендую
Ирина настоящий профи,всё в срок,в ногу со временем,рад знакомству и конечно же продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
Ответный отзыв
outragen
Денис 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для ночного клуба
Спасибо за проект! Человек пунктуален и коммуникабельный.
Спасибо за участие одна из первых работ и очень удачная!!!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн Cover CD (Макет Обложки)
Рад что мне улыбнулась удача посотрудничать с Виталием. Проект творческий, общение очень приятное. Вознаграждение - достойное! Рекомендую
Уже писал,но готовь это еще раз подтвердить,Станислав профи в своем деле!Все на нужном уровне!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для ночного клуба
Идеальный уровень сотрудничества с Виталием. Задание интересное, оплата моментально! Рекомендую
Абсолютно все пожелания были услышаны в итоге всегда получаю нужный 100% результат!Спасибо большое за сотрудничество!!!
Ответный отзыв
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн афиш, флаеров для ночного клуба
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!
Невероятно талантливый человек,будем сотрудничать и дальше,буду рекомендовать многим, всё очень оперативно и самое главное то что просили,не многим такое под силу,за долгие годы соприкосновения с дизайнерами наконец то нашёлся нужный человек!Спасибо вам Росина=))
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