Flash для сайта http://www.vklybe.tv/ Сценарий очень простой,Название Клуба(лого) Дата и день недели,Время,Фото Артиста,Тел Резерва столов,адрес метро и следом точно так же вторая дата,в итоге получится реклама двух дней Пт и Сб. СРОЧНО!!! Тех требования! Размер 712х150 пикселов. Формат: ...
- $50Анимация13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $115
Название "ГОРЧИЦА",заведение будет работать как ресторан-бар-караоке-ночной клуб. Смысл и история такого названия в первую очередь связано со славянской культурой,исходя из этого допускаются элементы старо-русской тематики,но не уходите совсем в эту сторону,т.е. православные,церковные,сказочные шрифты лучше избегать,тут ...Логотипы и Знаки4 исполнителяЗавершен10 лет назад
- $100
Ночной клуб на постоянной основе ищет дизайнера для обложек,афиш,флаеров и т.д.Сейчас необходимо сделать обложку для сборника танцевальной музыки.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
Обложка для Сд диска.Спасибо всем кто уже подал заявку,но нужен дизайнер г.Москва.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
В прикреплённых файлах примеры,приоритет при выборе исполнителя, мобильность, портфолио с вашими работами.Skype для общения.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Логотип для Ди-Джея,в прикреплённом файле примеры.Приоритет при выборе исполнителя, мобильность,портфолио с вашими работами.Skype для общения.Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Тираж 100 шт. нужен конверт (для промо ди-джея) такой чтобы не стыдно дать в руки :) Бюджетный вариант проще говоря.Печать 4+4.Макет дизайна есть.Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Изготовление Дизайн Макета(Афишы,Флаера,Наружная Реклама)Клубная Тематика(Open Air) Просьба подавать заявку имеющим опыт работы в этой сфере и возможностью просмотра ваших работ. Утверждённый Макет должен быть адаптирован под печать в нескольких форматах(А-2,А-6) и для наружной рекламы(Пилон) Приветствуется креативность,современный взгляд ...Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужен Дизайн Афиши А-3 формат,с элементами 3D(с незначительными и несложными моделями), Главное стильно и в ногу со временем,соблюдая формат ночных клубов(хотя стандартов нет)Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Сделать вращение земли и мерцание звёзд.Исходник в приложении.Анимация2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Ночному клубу с периодичностью 2-3 раза в месяц требуется дизайн Афиш и Флаеров,наша информация и идеи,ваша реализация,сравнить то что делали нам до этого можно здесь www.fiftyclub.ru, естественно хотелось бы лучше и в ногу со ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен13 лет назад