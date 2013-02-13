Макет СД-диска

$10
Дизайн продукцииЗавершен16 заявок245 просмотров
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Обложка для Сд диска.Спасибо всем кто уже подал заявку,но нужен дизайнер г.Москва.

11 лет назад
v-taran
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
marooned
Ирина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Ирина настоящий профи,всё в срок,в ногу со временем,рад знакомству и конечно же продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
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