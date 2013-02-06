Разработать варианты нанесения на майки

Очень остался доволен работой Юрия! Он прочувствовал все мои пожелания по дизайну и на выходе получилось то, что и ожидалось. Причем по времени работа заняла совсем немного. Рекомендую за оперативность, креативность и умение увидеть и реализовать то, что хочет заказчик! Отдельное спасибо за адекватную цену.