Создание концепта дизайна

Здравствуйте! Вас приветствует компания Авакс — контрактное производство косметики и БАД, наш сайт avaks.su, Необходимо разработать концепт дизайна этикетки по исходному материалу — картинки, от Вас необзодимо создать не сам дизайн, а концепт, то есть для какой это продукции подходит, почему, как его лучше всего приподнести, Ваше дизайнерское видение. А так же ждем от Вас портфолио, готовы ли Вы сделать тестовое задание.

спасибо!