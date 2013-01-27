Создание концепта дизайна

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок184 просмотра
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Здравствуйте! Вас приветствует компания Авакс — контрактное производство косметики и БАД, наш сайт avaks.su, Необходимо разработать концепт дизайна этикетки по исходному материалу — картинки, от Вас необзодимо создать не сам дизайн, а концепт, то есть для какой это продукции подходит, почему, как его лучше всего приподнести, Ваше дизайнерское видение. А так же ждем от Вас портфолио, готовы ли Вы сделать тестовое задание.

спасибо!

11 лет назад
sayana_SARINA
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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