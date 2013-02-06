Разработка дизайна упаковки для вакуумных пакетов

$233
Дизайн продукцииЗавершен7 заявок1310 просмотров
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#1$233

Разработка дизайна упаковки для Вакуумных пакетов для одежды!

Концепция:

1) Разработать дизайн полиэтиленовой целостной упаковки (размеры будут приложены ниже)

2) Упаковка должна быть яркой и запоминающий, креативный подход привествуется

3) Вакуумные пакеты идут нескольких размеров, поэтому необходимо, чтобы в зависимости от размеров пакетов менялась цветовая гамма или какие то элементы на самой упаковке для визуального отличия размеров пакетов находящихся в упаковке

Целевая аудитория – домохозяйки, женщины от 18 и старше, мужчины (дарят пакеты в качестве подарка)

Что хочется видеть – стильный современный дизайн. Не смотря на, что упаковка полиэтиленовая, должно создаваться мнение разнокачественного продукта. При возможности некоторые надписи заменить на графические элементы, так как они легче воспринимаются

Размеры пакетов:

s-45*60

m-50*80

L-60*90

XL-75*130

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

Указание торговой марки – VELAR (TM)

Название товара – Вакууумные пакеты

Отличительная особенность – Экономия до 75% места (акцентировать внимание)

Указание размера

Преимущества

– защита от влаги, пыли и моли

– аккуратная и компактная упаковка

– удобство в использовании

ЗАДНЯЯ СТОРОНА

Инструкция

– Положите вещи в пакет, складывая их так, чтобы острые детали одежды, молнии, некоторые типы пуговиц и прочее не соприкасались с пакетом. Не кладите вещи выше стоп линии. Это необходимо для свободного закрывания пакета.

- Закройте пакет с помощью специальной клипсы, вдоль замка по всему краю пакета (при желании, это можно сделать пальцами)

- Удалите воздух из пакета с помощью пылесоса или насоса через защитный клапан

Рекомендации

- При правильной эксплуатации, пакет можно использовать многократно

- Не храните в пакете, острые предметы

- Не рекомендуется для хранения сырых и грязных вещей

- При длительном хранении раз в полгода проветривать содержимое пакета

- Храните пакет вдали от открытого огня и нагревательных приборов

- Храните пакет в недоступном для детей месте

- Не используйте пакет для хранения пищевых продуктов

Штрих код

Сделано в Китае. Импортер в России VELAR

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Победителю в конкурсе необходимо предоставить исходные данные в формате pdf + eps

11 лет назад
maxxxos
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
verstalker
54 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
В самом начале смутило, что Александр всего лишь месяц в системе, да и готовую работу прислал быстрее всех, но на самом деле оказался специалистом высокого уровня - учел все замечания и пожелания! Рекомендую!
Приятно работать с такими заказчиками. Отличный вкус, чувство меры и четкая постановка задачи.
Заявки фрилансеров
verstalker
54 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
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