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Разработка дизайна упаковки для вакуумных пакетов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка дизайна упаковки для Вакуумных пакетов для одежды!
Концепция:
1) Разработать дизайн полиэтиленовой целостной упаковки (размеры будут приложены ниже)
2) Упаковка должна быть яркой и запоминающий, креативный подход привествуется
3) Вакуумные пакеты идут нескольких размеров, поэтому необходимо, чтобы в зависимости от размеров пакетов менялась цветовая гамма или какие то элементы на самой упаковке для визуального отличия размеров пакетов находящихся в упаковке
Целевая аудитория – домохозяйки, женщины от 18 и старше, мужчины (дарят пакеты в качестве подарка)
Что хочется видеть – стильный современный дизайн. Не смотря на, что упаковка полиэтиленовая, должно создаваться мнение разнокачественного продукта. При возможности некоторые надписи заменить на графические элементы, так как они легче воспринимаются
Размеры пакетов:
s-45*60
m-50*80
L-60*90
XL-75*130
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
Указание торговой марки – VELAR (TM)
Название товара – Вакууумные пакеты
Отличительная особенность – Экономия до 75% места (акцентировать внимание)
Указание размера
Преимущества
– защита от влаги, пыли и моли
– аккуратная и компактная упаковка
– удобство в использовании
ЗАДНЯЯ СТОРОНА
Инструкция
– Положите вещи в пакет, складывая их так, чтобы острые детали одежды, молнии, некоторые типы пуговиц и прочее не соприкасались с пакетом. Не кладите вещи выше стоп линии. Это необходимо для свободного закрывания пакета.
- Закройте пакет с помощью специальной клипсы, вдоль замка по всему краю пакета (при желании, это можно сделать пальцами)
- Удалите воздух из пакета с помощью пылесоса или насоса через защитный клапан
Рекомендации
- При правильной эксплуатации, пакет можно использовать многократно
- Не храните в пакете, острые предметы
- Не рекомендуется для хранения сырых и грязных вещей
- При длительном хранении раз в полгода проветривать содержимое пакета
- Храните пакет вдали от открытого огня и нагревательных приборов
- Храните пакет в недоступном для детей месте
- Не используйте пакет для хранения пищевых продуктов
Штрих код
Сделано в Китае. Импортер в России VELAR
Ссылка на сайт
Победителю в конкурсе необходимо предоставить исходные данные в формате pdf + eps
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