На данный момент задача несложная: нужно сделать три промо-флаера, используя фото и лого. то есть на картинку с артистом наложить лого (фирм написание) и подобрать цвет + добавить красивыми шрифтами пару надписей (например 2013 Russia Tour)

сделает в принципе любой дизайнер такое.. цену предлагайте

по срокам - чем быстрее,тем лучше (думали сами сделаем,но.. ))

желательно, чтобы человеку была близка электронная танцевальная музыка,поскольку если сойдемся в цене за услуги (будущие), то будут другие заказы в данной сфере

поэтому можете сразу указать за сколько сделаете обложку для CD,как в прикрепленном файле (339)

и вообще в дальнейшем будет нужно именно что-то подобное