Три промо-флаера

$20
Дизайн продукцииЗавершен6 заявок245 просмотров
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На данный момент задача несложная: нужно сделать три промо-флаера, используя фото и лого. то есть на картинку с артистом наложить лого (фирм написание) и подобрать цвет + добавить красивыми шрифтами пару надписей (например 2013 Russia Tour)

сделает в принципе любой дизайнер такое.. цену предлагайте

по срокам - чем быстрее,тем лучше (думали сами сделаем,но.. ))

желательно, чтобы человеку была близка электронная танцевальная музыка,поскольку если сойдемся в цене за услуги (будущие), то будут другие заказы в данной сфере

поэтому можете сразу указать за сколько сделаете обложку для CD,как в прикрепленном файле (339)

и вообще в дальнейшем будет нужно именно что-то подобное

11 лет назад
Soundlabrec
Владимир 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
HelloGoodbye
Кирилл 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Отлично ) Все качественно и в срок - очень оперативно в течение нескольких часов сделал. Продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик! Оплата в срок. Четкое, понятное ТЗ. Было приятно работать!) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. 10 баллов!
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