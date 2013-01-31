Задача следующая, есть фото упаковочной тары примерно такие как тут http://evropac.ru/production/Revocub.php, необходимо отрисовать данную тару в векторе для презентаций ну и других манипуляций (так же предоставить изображения в JPG на белом фоне, и PNG с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На данный момент задача несложная: нужно сделать три промо-флаера, используя фото и лого. то есть на картинку с артистом наложить лого (фирм написание) и подобрать цвет + добавить красивыми шрифтами пару надписей (например 2013 Russia Tour)
сделает в принципе любой дизайнер такое.. цену предлагайте
по срокам - чем быстрее,тем лучше (думали сами сделаем,но.. ))
желательно, чтобы человеку была близка электронная танцевальная музыка,поскольку если сойдемся в цене за услуги (будущие), то будут другие заказы в данной сфере
поэтому можете сразу указать за сколько сделаете обложку для CD,как в прикрепленном файле (339)
и вообще в дальнейшем будет нужно именно что-то подобное
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