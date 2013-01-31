Разработка дизайна упаковки для Вакуумных пакетов для одежды! Концепция: 1) Разработать дизайн полиэтиленовой целостной упаковки (размеры будут приложены ниже) 2) Упаковка должна быть яркой и запоминающий, креативный подход привествуется 3) Вакуумные пакеты идут нескольких ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать ярлычок для изделий ручной работы. В цвете и ч/б. В цветном варианте должен быть какой-нибудь красивый фон. На ярлыке должно быть написано: "Hand made", адрес сайта, какой-нибудь логотип (ладонь, рука, цветочек, листик - в таком духе). Возможно предусмотреть место для QR кода.
- Похожие заказы
- $233Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
На данный момент задача несложная: нужно сделать три промо-флаера, используя фото и лого. то есть на картинку с артистом наложить лого (фирм написание) и подобрать цвет + добавить красивыми шрифтами пару надписей (например 2013 Russia ...Завершен11 лет назад
Задача следующая, есть фото упаковочной тары примерно такие как тут http://evropac.ru/production/Revocub.php, необходимо отрисовать данную тару в векторе для презентаций ну и других манипуляций (так же предоставить изображения в JPG на белом фоне, и PNG с ...Завершен11 лет назад
- $100
необходимо разработать макет пресс волла для частного мероприятия. размер 2х3 м. стилистика - киноафиша в ретростиле с использованием фотоматериалов (портреты участников мероприятия).Дизайн продукции9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Нужно сделать макет турнира по системным переговорам. Планируется печатать А5, А4 и, возможно, постер. Оформление/стиль - американский футбол. ТЗ в приложении. Цена обговаривается.Дизайн продукции5 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть упаковка вразвёртке фото ДЖЕПЕГ нужно отрисовать вкореле кореловский файл затерялся главноесохранить форму и цвета илюстрацию можно применить любую другую тематичную Проект отдам за самую адекватную ценуЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать дизайн визитки для фирмы, занимающейся металлоконструкциями и кованными изделиями. Укажите цену. Крупно (до20%) площади написать: Строительство. Металлоконструкции. Монтаж фасадов. Художественная ковка. Продажа металлопроката. Металлика - это название фирмы. [email protected] [email protected] Skype- sergeyonishhenko Онищенко Сергей Владимирович Директор г.Смоленск 89036493665: 89043656757 Формат на ...Завершен11 лет назад
Нужен дизайн двухсторонней визитки. Конкретно ТЗ с текстом и нужным описанием на визитки передам после собеседования. Просьба указать примерную стоимость и время исполнения. Контакт Skype ZiON1903Завершен11 лет назад
- $25
Нужен дизайн флаера (2 варианта). ТЗ во вложении.Завершен11 лет назад
Здравствуйте,ищем человека для постоянного сотрудничества,надо для ночного клуба рисовать афиши вечеринок,заказов примерно 2-3 в неделю,главное ето качество + скорость работы кто хочет сотрудничать-пишитеДизайн продукции17 заявокЗакрыт11 лет назад