Дизайн для диска (курс по английскому на DVD)

С огромным удовольствием ещё раз обратился за помощью к Ирине. Нужно было сделать дизайн обложки для диска. Всё было выполнено уже через пару часов. Аж 3 варианта, из которых мне оставалось выбрать наиболее понравившийся. Затем она подкорректировала кое-что и проект готов!! Отличная работа, всем рекомендую!