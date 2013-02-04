Дизайн для диска (курс по английскому на DVD)

$50
Дизайн продукцииЗавершен13 заявок255 просмотров
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1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box).

2. Дизайн поверхности самого диска.

3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте.

Тематика: Диск предназначен для учителей английского языка. Название «Школьная грамматика английского в видео формате 2.0». С помощью видео-уроков, презентаций и тестов этого курса учитель английского может с лёгкостью объяснить базовую грамматику английского языка.

Подробное ТЗ находится во вложенном файле.

Требования: Обязательно портфолио и примеры подобных работ.

Оплата: предоплата - 50%, 50% - после выполнения проекта

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Срки: 1–2 дня.

11 лет назад
H-uch
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
С огромным удовольствием ещё раз обратился за помощью к Ирине. Нужно было сделать дизайн обложки для диска. Всё было выполнено уже через пару часов. Аж 3 варианта, из которых мне оставалось выбрать наиболее понравившийся. Затем она подкорректировала кое-что и проект готов!! Отличная работа, всем рекомендую!
Нравится работать с этим человеком,Все всегда на высшем уровне,всегда на связи, все супер!
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