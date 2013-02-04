Дизайн для диска (курс по английскому на DVD)

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1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box).
2. Дизайн поверхности самого диска.
3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте.
Тематика: Диск предназначен для учителей английского языка. Название «Школьная грамматика английского в видео формате 2.0». С помощью видео-уроков, презентаций и тестов этого курса учитель английского может с лёгкостью объяснить базовую грамматику английского языка.
Подробное ТЗ находится во вложенном файле.
Требования: Обязательно портфолио и примеры подобных работ.
Оплата: предоплата - 50%, 50% - после выполнения проекта
Яндекс.Деньги, WebMoney
Срки: 1–2 дня.
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