Продающая рекламная визитка

$10
Дизайн продукцииЗавершен5 заявок264 просмотра
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Рекламная визитка двухсторонняя в кореле и под ее стиль аватарку на группу вконтакте в фотошопе.

Текст: Молодежный тренинг «Как бросить курить за 3 дня» скидка 10% контакты: brosilkurit.ru тел +7 (963)124–32–47 с обратной стороны два текстовых предложения с призывом. их скину позже.

примеры внизу. можно свой вариант. главная идея что человек свободный и счастливый)

11 лет назад
trubingood
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
amina-v
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
день назад
11 лет назад
$15
1 день
Все сделано как надо! Отличная работа! Спасибо, Ольга. Будем сотрудничать.
Все ок, спасибо за сотрудничество!
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