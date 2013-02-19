Дизайн наклейки

$50
Дизайн продукцииЗавершен11 заявок1165 просмотров
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#1$50

Всем привет! Необходимо прорисовать наклейку на бытовое оборудование ремонтируемое компанией.

Наклейка, которая была ранее - IMAG0223.jpg , как это выглядело на макете - наклейка обьемная11.jpg

Задача стоит выделить основную смысловую нагрузку на фразе «оборудование находится на обслуживании». Обязательно должен присутствовать логотип, телефон, фраза «оборудование находится на обслуживании» и муляж микрочипа. E-mail и значок в левом нижнем углу можно не использовать. Микрочип желательно прорисовать более реалистично.

В целом, должно быть в гармонии с внутренними страницами сайта http://restprom.ru/uslugi/srochnij_remont_holodilnikov/

Исходники прилагаю.

Цветовая гамма: фон - серый либо сочетание серый + белый, обязательно БЕЗ использования градиентов!!! Лого - как в исходнике.

Размеры: 50х90. Радиус округления краев 1 мм.

Формат: Желательно в кривых.

11 лет назад
hennedy
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Победитель конкурса
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
11 лет назад
#1
Катя хороший специалист, профи с тонким вкусом и гармоничным видением общей картины. Все пожелания учтены, работа на уровне. Большое спасибо, буду обращаться еще!
Все замечательно) Впечатления от сотрудничества с Геннадием исключительно положительные. Рекомендую всем!
Заявки фрилансеров
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
11 лет назад
#1
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