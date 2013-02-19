Дизайн наклейки

# 1 — $ 50

Всем привет! Необходимо прорисовать наклейку на бытовое оборудование ремонтируемое компанией.

Наклейка, которая была ранее - IMAG0223.jpg , как это выглядело на макете - наклейка обьемная11.jpg

Задача стоит выделить основную смысловую нагрузку на фразе «оборудование находится на обслуживании». Обязательно должен присутствовать логотип, телефон, фраза «оборудование находится на обслуживании» и муляж микрочипа. E-mail и значок в левом нижнем углу можно не использовать. Микрочип желательно прорисовать более реалистично.

В целом, должно быть в гармонии с внутренними страницами сайта http://restprom.ru/uslugi/srochnij_remont_holodilnikov/

Исходники прилагаю.

Цветовая гамма: фон - серый либо сочетание серый + белый, обязательно БЕЗ использования градиентов!!! Лого - как в исходнике.

Размеры: 50х90. Радиус округления краев 1 мм.

Формат: Желательно в кривых.