Требуется доработать два макета в Корале

$23
Дизайн продукцииЗавершен17 заявок237 просмотров
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Здравствуйте.

Есть два макета изображений в формате 1085х1685.cdr, требуется их доработать.

бюджет - 700 рублей за все.

11 лет назад
Rekler
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
MoonCatDesign
Шамов 
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Все качественно и в срок, учтены все пожелания.
Ответственный заказчик, четко сформулированное ТЗ и правки, быстрая оплата. С радостью продолжу сотрудничество.
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