Здравствуйте. Требуется отрисовать логотип для наружной рекламы в Corel, 1к1. Озвучьте, пожалуйста, срок и стоимость.
- Наружная реклама43 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Требуется сделать оформление группы ВК под "ключ" Напишите, пожалуйста, бюджет, примеры выполненных работ.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно грамотно написать курсовую работу на тему жизни пожилых людей в стационарных учреждениях соц. обслуживания. Исследовательская часть есть. Требуется серьезный подход, копипаст и материал " мимо темы" ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день.Требуется сделать оригинальный макет баннера (наружная реклама) Размер 10х3 метраНаружная реклама25 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать эскиз арт-объекта. Тематика - грибы, грибник. Способ изготовления - ковка. Необходимо визуализировать свое видение такого объекта. Т.е на выходе нужны просто эскизы в jpgИллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Есть контрольная работа на тему "Эволюция семьи и характеристика исторических форм семейно-брачных отношений". Нужно грамотно переделать введение, заключение и одну главу + поправить какие-то моменты в целом по работе. Сейчас в ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Здравствуйте. Необходимо выполнить две контрольные работы в Excel. Задания и методичка в приложении. Нужно выполнить только по 1 варианту в каждой из двух контрольных. Для тех, кто умеет работать с Excel, знает ...Контрольные, Задачи и Тесты2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Есть дизайн макет вывески салона красоты. Требуется доработать и внести правки, сделать это со вкусом и с чувством. Если у дизайнера появится дополнительное видение и другие варианты этого же макета - будет только приветствоваться и ...Наружная реклама23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна программа, чтобы работала на компьютере. Есть файл в ексель формате (файл№1), заполненный документ с данными. Есть образец заполнения этого же документа в ексель формате (назовем его файл №2), но с другим расположением текстовой информации. ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Добрый день, уважаемые дизайнеры. Необходимо сделать аватарку для аккаунта/паблика вконтакте. Чтоб смотрелось качественно и презентабельно. Бюджет - 15$Иконки и Пиксель-арт32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо доработать проект меню. Макет в кореле уже готов. Надо добавить красивые картинки и грамотно расположить текст, чтобы было все в одном стиле.Дизайн продукции17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Добрый день. Требуется разработать логотип для авто мастерской. На нем нужно будет отобразить определенные процессы восстановления автомобиля (кузовные работы), поэтому нужно понимать специфику деятельности, хотя бы иметь общее представление.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Добрый день. Есть макет автобуса, нужно доработать его фон, изменить. Или видоизменить на свой подобный вариант. Бюджет - 20 $ Очень приветствуется опыт в создании макетов именно для ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужно сделать оперативно (1-2 часа) открытку поздравление с Днем Рекламщика. Если есть какая то идея, только плюсом будет. Бюджет - 5$Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Нужен мастер фотошопа. Есть две фотографии, в них нужно изменить какие то элементы, как в других фото, сделать подобными. Бюджет - 10$Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $12
Необходимо сделать баннер 230*100 пикселей, с 3-мя кадрами. Анимация предпочтительно flash, можно и gif. Сделать презентабельно и кликабельно. Бюджет - 12$. Срок - сегодня.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Здравствуйте. Есть несколько вариантов одного макета (отличаются элементами). Нужно доработать концептуальную взаимосвязь и гармоничность восприятия всецело. Т.е. довести до ума, чтоб все красиво смотрелось. Макет в корале. Оплата - 15$Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Необходимо создать листовку (формат А5), на одной стороне которой будет скомпонованное изображение различных работ художественной резьбы по дереву. Общая тема всей листовки: изготовление и реализация эксклюзивной ручной сувенирной продукции. Необходим 1 хороший рабочий вариант с ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $15
Здравствуйте, требуется разработать макет наклейки. Несколько элементов и надпись, красиво скомпоновать все. На выходе нужен файл в корале. Оплата - 500 рублейДизайн продукции29 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5
Здравствуйте. Есть несколько фотографий, на них нужно изменить цвет свечения. Оплата - 5$Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад