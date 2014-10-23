Rekler

Рекутов Rekler

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

chrn-a
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Выполнить 2 контрольные работы в Excel
Рекомендую
Задачи выполнены очень оперативно, по возникшим вопросам предоставлены подробные разъяснения, результатом доволен.
Ответный отзыв
avion79
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Выполнить 2 контрольные работы в Excel
Качественная обратная связь, оплата в срок. Рекомендую.
Задачи выполнены очень качественно и точно, в оговоренные сроки. Спасибо.
Ответный отзыв
Ruslan1990
Руслан 
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Разработать логотип для автомастерской
С Александром легко и комфортно работать. Приятный в общении человек. Четко объясняет все условия ТЗ, всегда идет навстречу исполнителю. Александр полностью доверил мне процесс реализации проекта, не вгоняя в жесткие рамки, за что ему весьма благодарен. Работу выполнил с удовольствием. Рекомендую Александра к сотрудничеству, как ответственного заказчика.
Руслан выполнил довольно сложную задачу по логотипу. Грамотно разбил процесс на этапы и предложил свои варианты решения. В итоге получили именно то, что хотели. Правки были оперативны, качество исполнения на высоте. С учетом того, что два дизайнера отказались от исполнения ввиду сложности стоящей задачи, впечатление от работы более чем положительное.
Ответный отзыв
Olya-Volya
Ольга 
42 года
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Доработать макет для рекламы на автобусе
Спасибо Александру за сотрудничество! Понятное ТЗ, оплата своевременная... в общем - все замечательно )
Работа выполнена в обозначенные сроки, качество на достойном уровне. Рекомендую к постоянному сотрудничеству.
Ответный отзыв
Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Сделать открытку поздравление за 1-2 часа
Задача поставлена четко, оплата без задержек.
Работа выполнена в срок, результатом доволен.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов