Требуется написать курсовую по социальной работе

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт12 заявок261 просмотр

Добрый день.

Нужно грамотно написать курсовую работу на тему жизни пожилых людей в стационарных учреждениях соц. обслуживания.

Исследовательская часть есть.

Требуется серьезный подход, копипаст и материал " мимо темы" не устроит.

Нужен адекватный человек, бюджет 3000 рублей.

Срок 5-7 дней.

8 лет назад
Rekler
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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