Составить и описать схему устройства

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Закрыт3 заявки157 просмотров

Составить и описать схему устройства для курсовой работы.

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8 лет назад
trene129
Иванова 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров