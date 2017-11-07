Бизнес-план по предприятию

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен9 заявок193 просмотра

Написать учебный бизнес-план по любому предприятию.

Шрифт Times New Roman 14. Работа должна состоять 15-20 страниц.

1.Титульный лист.

2.Аннотация.

3.Оглавление.

4.Введениебизнес-плана.

5.Концепция бизнеса (резюме).

6.Описание предприятия и отрасли.

7.Характеристика услуг и продукции.

8.Исследование и анализ рынка сбыта.

9.Конкуренция и конкурентное преимущество.

10.План маркетинга.

Более подробное описание разделов в прикрепленном файле.

Срок: до 12 ноября.

7 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
5 дней
Спасибо за работу! Очень быстро и качественно!
Отличный заказчик. На связи. Понятные ТЗ

Заявки фрилансеров

stars21
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
ТОП-10
Рефераты, Курсовые и Дипломы