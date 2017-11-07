Написание курсовой работы на немецком языке Добрый день! Требуется немецкий лингвист для написания курсовой работы для высшего учебного заведения Германии на тему Risiken und Folgen zukünftigen Klimawandels ...
Бизнес-план по предприятию
Написать учебный бизнес-план по любому предприятию.
Шрифт Times New Roman 14. Работа должна состоять 15-20 страниц.
1.Титульный лист.
2.Аннотация.
3.Оглавление.
4.Введениебизнес-плана.
5.Концепция бизнеса (резюме).
6.Описание предприятия и отрасли.
7.Характеристика услуг и продукции.
8.Исследование и анализ рынка сбыта.
9.Конкуренция и конкурентное преимущество.
10.План маркетинга.
Более подробное описание разделов в прикрепленном файле.
Срок: до 12 ноября.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт7 лет назад
Написать реферат по менеджменту. Тему можете предложить сами, но она должна быть связана с IT. Объем страниц: 14 стр. Оплата только по БС. Никаких предоплат. Заявки буду рассматривать если указана: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Предмет реферата "психология социально-правовой деятельности". Тему можете выбрать сами. Объем страниц: 14 стр. Оплата только по БС. Никаких предоплат. Заявки буду рассматривать если указана: 1. цена 2. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Тема - Оптический анализатор эпидермиса Направление - биотехнические системы, т.е надо и с медицинской точки зрения описать, и с технической (чертежи, схемы и тд), объём от 50 до сколько угодно листов, антиплагиат - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
Федеральный студенческий центр "Мудрая Сова" приглашает к сотрудничеству авторов для выполнения студенческих работ. Требования к соискателям: опыт работы обязателен, готовность к ненормированному графику, ответственность, испольнительность, знание правил и принципов написания студенческих работ, умение работать с ...Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дисциплина: Системный анализ управления и обработки информации Тема работы: Применение обучающих игр в дистанционном образовании оптимизация программно-информационной поддержки Объем 8-10 страниц Есть пример диссертации, могу ее скинуть исполнителю. Срочно ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Надо написать 2 эссе по 3 страницы: 1. Современное состояние банковской системы РФ и перспективы развития 2. Активные и пассивные операции коммерческого банка и их взаимосвязь По срокам - завтра к ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $8
Тема статьи: Планирование бюджетных доходов от штрафов: за и против. Срок 3 дня (до вечера 20.10) 8 страниц A4 TNR14 интервал 1,5 Уникальность текста не менее 90 % . Также имеется ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дипломная работа на тему: "Формы и методы управления образовательной организацией в контексте ФЗ "Об образовании". Вышлю отдельно требования.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Бухгалтерский учет и анализ". Тема работы "Анализ финансовой отчетности предприятия Работа должна быть сделана строго по методичке. Требования к оформлению изложены в методичке. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт7 лет назад