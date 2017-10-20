Написать реферат по менеджменту. Тему можете предложить сами, но она должна быть связана с IT. Объем страниц: 14 стр. Оплата только по БС. Никаких предоплат. Заявки буду рассматривать если указана: ...
Написание курсовой работы на немецком языке
Написание курсовой работы на немецком языке
Добрый день!
Требуется немецкий лингвист для написания курсовой работы для высшего
учебного заведения Германии на тему Risiken und Folgen zukünftigen
Klimawandels (IPCC, Teil 2).
Объем работы: - курсовая работа на 15 страниц (10-13 страниц чистого текста)
Требования: дипломированный специалист с опытом написания научных
статей/курсовых работ на немецком (владение немецким в совершенстве
(уровень С1-С2)).
Условия: Вам будут предоставлены материалы/список литературы, на
которые нужно опираться/использовать, а так же Вы будете иметь четкое
представление о структуре, содержании и формате написания курсовой
работы. Мы будем регулярно проводить консультации по Skype, что бы
обсуждать возникшие вопросы и согласовывать план действий. Заказчик
будет принимать активное участие и предоставлять необходимую
информацию, производить контроль проделанной работы. Осведомленность
по теме изменение климата не является обязательной, необходимые
знание Вы сможете получить при прочтении соответствующей литературы.
Оплата: 15 евро за страницу текста
Заявки фрилансеров
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