Написать эссе 3 страницы

Здравствуйте. Надо написать 2 эссе по 3 страницы:

1. Современное состояние банковской системы РФ и перспективы развития

2. Активные и пассивные операции коммерческого банка и их взаимосвязь

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