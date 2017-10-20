Написать эссе 3 страницы

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Завершен3 заявки149 просмотров

Здравствуйте. Надо написать 2 эссе по 3 страницы:

1.  Современное состояние банковской системы РФ и перспективы развития

2.  Активные и пассивные операции коммерческого банка и их взаимосвязь

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8 лет назад
alexbelkevich
Александр 
31 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$17
1 день
Все отлично! Скорость работы очень быстрая. Все пожелания учтены. Мелкие придирки с моей стороны также были исправлены очень быстро. Спасибо!
Превосходный заказчик!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад