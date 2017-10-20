Тема статьи: Планирование бюджетных доходов от штрафов: за и против. Срок 3 дня (до вечера 20.10) 8 страниц A4 TNR14 интервал 1,5 Уникальность текста не менее 90 % . Также имеется ...
Авторы студенческих работ
Федеральный студенческий центр "Мудрая Сова" приглашает к сотрудничеству авторов для выполнения студенческих работ. Требования к соискателям: опыт работы обязателен, готовность к ненормированному графику, ответственность, испольнительность, знание правил и принципов написания студенческих работ, умение работать с методичками и материалами, предоставленными заказчиком. Работы очень много! Со всеми авторами заключаем агентский договор.
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