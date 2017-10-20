Авторы студенческих работ

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт23 заявки259 просмотров

Федеральный студенческий центр "Мудрая Сова" приглашает к сотрудничеству авторов для выполнения студенческих работ. Требования к соискателям: опыт работы обязателен, готовность к ненормированному графику, ответственность, испольнительность, знание правил и принципов написания студенческих работ, умение работать с методичками и материалами, предоставленными заказчиком. Работы очень много! Со всеми авторами заключаем агентский договор.

8 лет назад
Mudrayasova123
София 
27 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров