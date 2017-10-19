Статья для ВАК (набросок)

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Дисциплина: Системный анализ управления и обработки информации

Тема работы: Применение обучающих игр в дистанционном образовании оптимизация программно-информационной поддержки Объем 8-10 страниц

Есть пример диссертации, могу ее скинуть исполнителю.

Срочно нужен только набросок статьи. Оригинальность текста не важна, важна суть и содержание.

8 лет назад
Kerlja
Кирилл 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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