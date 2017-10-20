Дипломная работа по биотехническим системам

Тема - Оптический анализатор эпидермиса

Направление - биотехнические системы, т.е надо и с медицинской точки зрения описать, и с технической (чертежи, схемы и тд), объём от 50 до сколько угодно листов, антиплагиат - от 80% оригинальности (можно, конечно, и чуть ниже), оформление по ГОСТу, позже смогу дать примеры чужих работ за прошлые года

По теме - она не такая сложная, как кажется: с медицинской точки зрения там чисто описания эпидермиса ( категории, поры и тд, и картиночки, снятые камерой, это и в интернете найти можно), просто исследовать пористость, скорость проникновения вещества (геля, кремя сквозь поры); выявить 2 категории кожи (на примерах по фото): нормальная и повреждённая;

а конструкторская(техническая) часть - это камера с подключенным usb портом, т.е. это и есть сам прибор, через эту специальную веб камеру рассмотреть все поры (крупные, мелкие, кожа с роговицей) А цель, конечно же, исследования эпидермиса; клинические, косметологические исследования ну и тд)

Руководитель будет помогать и с чертежами, схемами, будет все комментировать.

срок сдачи- символический, сроки не жмут, можно выполнять в спокойном режиме