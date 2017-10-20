Федеральный студенческий центр "Мудрая Сова" приглашает к сотрудничеству авторов для выполнения студенческих работ. Требования к соискателям: опыт работы обязателен, готовность к ненормированному графику, ответственность, испольнительность, знание правил и принципов написания студенческих работ, умение работать с ...
Дипломная работа по биотехническим системам
Тема - Оптический анализатор эпидермиса
Направление - биотехнические системы, т.е надо и с медицинской точки зрения описать, и с технической (чертежи, схемы и тд), объём от 50 до сколько угодно листов, антиплагиат - от 80% оригинальности (можно, конечно, и чуть ниже), оформление по ГОСТу, позже смогу дать примеры чужих работ за прошлые года
По теме - она не такая сложная, как кажется: с медицинской точки зрения там чисто описания эпидермиса ( категории, поры и тд, и картиночки, снятые камерой, это и в интернете найти можно), просто исследовать пористость, скорость проникновения вещества (геля, кремя сквозь поры); выявить 2 категории кожи (на примерах по фото): нормальная и повреждённая;
а конструкторская(техническая) часть - это камера с подключенным usb портом, т.е. это и есть сам прибор, через эту специальную веб камеру рассмотреть все поры (крупные, мелкие, кожа с роговицей) А цель, конечно же, исследования эпидермиса; клинические, косметологические исследования ну и тд)
Руководитель будет помогать и с чертежами, схемами, будет все комментировать.
срок сдачи- символический, сроки не жмут, можно выполнять в спокойном режиме
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