Дипломная работа - кадастр недвижимости

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Закрыт1 заявка218 просмотров

Дипломная работа 

количество страниц  70-80

шрифт тimes New Roman,

кегль 14. Интервал 1.5

количество источников не менее 40 не ранее  2013 года

сноски в квадратных скобках. 

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8 лет назад
lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров