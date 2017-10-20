магистерская диссертация ДИСЦИПЛИНА "Православное богословие и религиозная философия" ТЕМА РАБОТЫ "Жизнь и философские труды преподавателя Казанской Духовной Академии П. А. Милославского " КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ 100-120 ШРИФТ Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 80-85 СИСТЕМА ПРОВЕРКИ Antiplagiat.ru КРАЙНИЙ СРОК ПОЛУЧЕНИЯ РАБОТЫ 15.11.2017 ДАТА ЗАЩИТЫ РАБОТЫ В ИНСТИТУТЕ ГРАФИК ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕКТА Показывать работу по частям: К 27 октября- введение и 1 глава К 18 ноября-2 глава. К 15 ноября заключение, литература и полностью готовая работа. ПОЖЕЛАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Этот план подредактирован лучше придерживаться его Жизнь и философские труды преподавателя Казанской духовной академии П.А. Милославского Содержание: Введение Глава 1. Биография преподавателя Казанской духовной Академии П.А. Милославского 1.1 Источники для биографии П.А. Милославского 1.2 Основные этапы жизни и творческой биографии П.А. Милославского 1.3 П.А. Милославский как студент и преподаватель Казанской духовной академии Глава 2. Философские труды и идеи П.А. Милославского 2.1 Онтологические воззрения П.А. Милославского 2.2 Гносеологическая проблематика в трудах П.А. Милославского 2.3 Антропологическая проблематика в трудах П.А. Милославского Заключение Список использованной литературы и источников Приложения Вот ссылка на труды профессора https://yadi.sk/mail/?hash=SOjL1TF7Hy348AcFWQhmUBkVeaHXxRN6N7r%2FosvZx4s%3DPS_1884_01_похороны Милославского страница 421 - пусть автор обратит внимание на эту папку там много информации для 1 главы, конечно же использовать цитаты с характеристиками личности( описать как себя вел как относился к студентам) Ссылки на ресурсы для автора:

http://platona.net/

https://elibrary.ru

https://cyberleninka.ru/

http://www.dissercat.com/

тут можно найти материалы для написания статьи, для дискуссии с другими исследователями, чьи статьи размещены в журналах, находящихся на данных ресурсах

Этот план подредактирован лучше придерживаться его Жизнь и философские труды преподавателя Казанской духовной академии П.А. Милославского Содержание: Введение Глава 1. Биография преподавателя Казанской духовной Академии П.А. Милославского 1.1 Источники для биографии П.А. Милославского 1.2 Основные этапы жизни и творческой биографии П.А. Милославского 1.3 П.А. Милославский как студент и преподаватель Казанской духовной академии Глава 2. Философские труды и идеи П.А. Милославского 2.1 Онтологические воззрения П.А. Милославского 2.2 Гносеологическая проблематика в трудах П.А. Милославского 2.3 Антропологическая проблематика в трудах П.А. Милославского Заключение Список использованной литературы и источников Приложения