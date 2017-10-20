Задание по управленческому учёту

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка156 просмотров

Выполнить все задания по управленческому учёту с пояснением решения.

Задание в прикрепленном файле.

Срок до  12 ноября.

7 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров