Практическая по информатике

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Закрыт4 заявки192 просмотра

необходимо выполнить работу в ворде с применением таблиц Excel/ Требования к работе в методички, в приложенном файле варианты заданий.

8 лет назад
gadla
51 год
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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