Выполнить все задания по управленческому учёту с пояснением решения. Задание в прикрепленном файле. Срок до 12 ноября.
Практическая по информатике
необходимо выполнить работу в ворде с применением таблиц Excel/ Требования к работе в методички, в приложенном файле варианты заданий.
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