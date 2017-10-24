Доклад и презентацию сделать

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Доклад и презентация срочно сегодня.

Посмотрите приложения и файл задание.

Нужно исправить хорошо - доклад.

Презентацию полностью переделать солиднее и качественно.

И выполнить раздаточный материал. Педагогика.

Нужно сегодня до 18.00 по мск.

важно

8 лет назад
ylunu
Юлия 
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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