Автор исполнитель студенческих работ

В компанию, занимающуюся выполнением студенческих работ, требуются авторы.

Приглашаем сотрудничать преподавателей ВУЗов, практикующих специалистов, студентов.

По специальностям:

- Гуманитарные науки

- Экономические науки

- Естественные науки

- Точные науки

- Технические науки

- Педагогика\психология

- Иностранные языки

- Информатика\программирование

- Юриспруденция

О сотрудничестве с нами:

1. Удаленная работа, все заказы отправляются Вам, куратором направления лично. Не важно где вы находитесь, для работы нужен только компьютер с выходом в интернет;

2. Свободный график. Можете выполнять и сдавать работы в любое время суток. Вы сами решаете выполнять 1-2 или 40-50 заказов в месяц;

3. Автору не нужно общаться с клиентом, этим занимаются менеджеры;

4. Оплата гонорара 2 раза в месяц. Комиссию за перевод берем на себя.

Требования к специалистам:

1. Опыт написания работ от 1 года;

2. Умение качественно выполнять работы;

3. Наличие мобильного телефона, электронной почты для связи.

4. Работа только с актуальными источниками, ни какого плагиата.

Если вас заинтересовало предложение, откликнитесь на вакансию. Анкеты обрабатываются каждый день. Анкеты и резюме направлять на почту: [email protected] c пометкой - АВТОР