Выполнить все задания по управленческому учёту с пояснением решения. Задание в прикрепленном файле. Срок до 12 ноября.
Автор исполнитель студенческих работ
В компанию, занимающуюся выполнением студенческих работ, требуются авторы.
Приглашаем сотрудничать преподавателей ВУЗов, практикующих специалистов, студентов.
По специальностям:
- Гуманитарные науки
- Экономические науки
- Естественные науки
- Точные науки
- Технические науки
- Педагогика\психология
- Иностранные языки
- Информатика\программирование
- Юриспруденция
О сотрудничестве с нами:
1. Удаленная работа, все заказы отправляются Вам, куратором направления лично. Не важно где вы находитесь, для работы нужен только компьютер с выходом в интернет;
2. Свободный график. Можете выполнять и сдавать работы в любое время суток. Вы сами решаете выполнять 1-2 или 40-50 заказов в месяц;
3. Автору не нужно общаться с клиентом, этим занимаются менеджеры;
4. Оплата гонорара 2 раза в месяц. Комиссию за перевод берем на себя.
Требования к специалистам:
1. Опыт написания работ от 1 года;
2. Умение качественно выполнять работы;
3. Наличие мобильного телефона, электронной почты для связи.
4. Работа только с актуальными источниками, ни какого плагиата.
Если вас заинтересовало предложение, откликнитесь на вакансию. Анкеты обрабатываются каждый день. Анкеты и резюме направлять на почту: [email protected] c пометкой - АВТОР
Заявки фрилансеров
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