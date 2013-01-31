Нужна обложка для DVD диска + исходники для полиг.

Необходимо придумать красивую продающую упаковку и сопутствующие рекламные материалы для нового продукта на основе фирменного стиля. Креативность в разумных пределах приветствуется в неограниченных количествах. Нам нужно: 1) Разработать дизайн упаковки. 2) ...
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Нужна обложка для DVD диска, + исходники для полиграфии
1. Дизайн обложки для DVD boxa
2. Дизайн дисков
3. Картинка коробки дисков для онлайн продаж (E-cover)
Все необходимые макеты для полиграфии (CMYK, 300 dpi)
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