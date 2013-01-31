Нужна обложка для DVD диска + исходники для полиг.

$50
Дизайн продукцииЗакрыт13 заявок196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна обложка для DVD диска, + исходники для полиграфии

1. Дизайн обложки для DVD boxa

2. Дизайн дисков

3. Картинка коробки дисков для онлайн продаж (E-cover)

Все необходимые макеты для полиграфии (CMYK, 300 dpi)

11 лет назад
Soot
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработка коробки для продукции

    Необходимо придумать красивую продающую упаковку и сопутствующие рекламные материалы для нового продукта на основе фирменного стиля. Креативность в разумных пределах приветствуется в неограниченных количествах. Нам нужно: 1) Разработать дизайн упаковки. 2) ...

    Дизайн продукции9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн наклейки

    $50

    Всем привет! Необходимо прорисовать наклейку на бытовое оборудование ремонтируемое компанией. Наклейка, которая была ранее - IMAG0223.jpg , как это выглядело на макете - наклейка обьемная11.jpg Задача стоит выделить основную смысловую нагрузку на фразе «оборудование находится на ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для диска (курс по английскому на DVD)

    $50

    1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box). 2. Дизайн поверхности самого диска. 3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте. Тематика: Диск предназначен для учителей английского языка. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продающая рекламная визитка

    $10

    Рекламная визитка двухсторонняя в кореле и под ее стиль аватарку на группу вконтакте в фотошопе. Текст: Молодежный тренинг «Как бросить курить за 3 дня» скидка 10% контакты: brosilkurit.ru тел +7 (963)124–32–47 с обратной стороны два текстовых ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Визитка для интернет-магазина

    $10

    Нужно придумать красивую визитку тематика бизнеса интернет магазин компьютерной и бытовой техники. нужна светлая и в тоже время креативненькая визитка. логотип есть. остальную информацию даю в личуку.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание концепта дизайна

    Здравствуйте! Вас приветствует компания Авакс — контрактное производство косметики и БАД, наш сайт avaks.su, Необходимо разработать концепт дизайна этикетки по исходному материалу — картинки, от Вас необзодимо создать не сам дизайн, а концепт, то есть ...

    Дизайн продукции8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ярлычок для изделий ручной работы

    $10

    Необходимо нарисовать ярлычок для изделий ручной работы. В цвете и ч/б. В цветном варианте должен быть какой-нибудь красивый фон. На ярлыке должно быть написано: "Hand made", адрес сайта, какой-нибудь логотип (ладонь, рука, цветочек, листик - ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад