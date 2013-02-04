Разработка нового дизайна упаковки

Нужно: 1. Дизайн этикетки для сендвичей (возможно потребуется ретушировать фотку сендвичей). 2. Дизайн торговых автоматов по продаже сендвичей (Размеры автомата есть, фото тоже) 3. Дизайн рекламного буклета мультиформат (А3,А4,А6) 4. Дизайн визиток Лого ЕСТь Сроки ...
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Требуется разработка дизайна упаковки. Автомобильная тематика. Все подробности по ICQ 237-584-677 или личке!!
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