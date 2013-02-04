Разработка нового дизайна упаковки

1. Нужно сделать дизайн для коробки DVD – диска (будет вкладываться в DVD-box). 2. Дизайн поверхности самого диска. 3. 3D вариант ДВД бокса и лежащим рядом диском для размещения на сайте. Тематика: Диск предназначен для учителей английского языка. ...