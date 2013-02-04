Дизайн этикетки и торговых автоматов

Нужно:

1. Дизайн этикетки для сендвичей (возможно потребуется ретушировать фотку сендвичей).

2. Дизайн торговых автоматов по продаже сендвичей (Размеры автомата есть, фото тоже)

3. Дизайн рекламного буклета мультиформат (А3,А4,А6)

4. Дизайн визиток

Лого ЕСТь

Сроки сдачи (позже никак)

п.п:

1 – до 13.02

2 – до 20.02

3 – до 15.02

4 – до 15.02

Так же прикрепляю Т.З, прошу с ориентировать по цене, сколько будет стоить сделать все не обходимое, успевая по срокам, кандидаты без подобных выполненных работ в портфолио не рассматриваются

С уважением Вячеслав