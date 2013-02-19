Креативная двухсторонняя визитка

Дизайн продукцииЗавершен14 заявок362 просмотра
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Нужен дизайн двухсторонней визитки. Конкретно ТЗ с текстом и нужным описанием на визитки передам после собеседования. Просьба указать примерную стоимость и время исполнения.

Контакт Skype ZiON1903

11 лет назад
Andre1
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
gickach
Игорь 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 лет назад
$15
1 день
Все отлично. Работа выполнена в срок. Очень терпеливый и ответственный исполнитель. Очень рекомендую.
Плодотворное и положительное сотрудничество. Хороший заказчик. Рекомендую.
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