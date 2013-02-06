Дизайнер универсал

Необходимо придумать красивую продающую упаковку и сопутствующие рекламные материалы для нового продукта на основе фирменного стиля. Креативность в разумных пределах приветствуется в неограниченных количествах. Нам нужно: 1) Разработать дизайн упаковки. 2) ...
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Всем привет!
Нужен человек, который сможет выполнять некоторые проекты, работать со мной в команде.
Работа удаленная и разнообразная, занятость частичная.
Примерный уровень: http://karzakov.ru/portfolio.htm
Приоритеты: ответственность и дедлайны.
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