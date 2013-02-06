Дизайнер универсал

Здравствуйте! Вас приветствует компания Авакс — контрактное производство косметики и БАД, наш сайт avaks.su, Необходимо разработать концепт дизайна этикетки по исходному материалу — картинки, от Вас необзодимо создать не сам дизайн, а концепт, то есть ...