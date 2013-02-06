Требуется сделать буклет формата А4

Требуется сделать небольшой буклет формата А4 для сайта www.m-load.ru

Стиль можно взять из приложенного примера.

Состав каталога:

1) Главная страница (можно по аналогии с тем образцом что приложен), только пишем под лого "нагрузочное оборудование". Вместо генератора вставляем туда нагрузочный модуль, прилагаю.

2) Вторая страница "о нагрузочных модулях".

3) Третья страница "о компании" (вся инфа на сайте)

4) Каталог оборудования (здесь просто делаем таблицу с техническими характеристиками всего оборудования), можно на две страницы, инфа отсюда http://m-load.ru/catalog/ может это займёт целый разворот не знаю.

5) Последняя страница это аренда оборудования (также берём инфу оттуда)

Буклет под печать.