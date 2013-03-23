Макет открытки к 23 февраля с лицом кандидата

День добрый. Надо разработать дизайн органайзера для мулине. Есть дизайн сайта. !!!!!!!!!!!!! По нему надо слепить что-то в таком стиле с контактами и т.д. Есть пример неправильных работ. Выложу все в дополнительном файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
в депутаты
А6
4+4 (то есть две стороны)
Работать быстро.
В заявках просьба указывать стоимость. Это же один из основных критериев.
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