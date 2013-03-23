Макет открытки к 23 февраля с лицом кандидата

Дизайн продукцииЗавершен5 заявок273 просмотра
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В заявках просьба указывать стоимость. Это же один из основных критериев.

11 лет назад
nmagazin
Сергей 
60 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Smile14
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Как всегда точно и качественно.
Хороший заказчик, точно поставленная задача и быстрая оплата.
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