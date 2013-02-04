Отрисовка принтов по эскизам и фотографиям

$50
Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок328 просмотров
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Необходимо несколько принтов:

а) тупик (даем фото)

б) эскиз совы

в) другие различные рисунки

Можем обсуждать разную цену за каждый рисунок в зависимости от сложности.

11 лет назад
Petrarka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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