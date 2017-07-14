Разработка ПО (под заказ) для ПК и контроллеров, аппаратной части (разное)

Коллектив разработчиков предлагает решить Ваши задачи на базе нашего

контроллера широкого применения MiCON ms9112 с доработкой софта (и аппаратной

части, если потребуется).

Имеем большой опыт в создании систем контроля, диспетчеризации, мониторинга

объектов различного рода. В качестве основного канала передачи данных использовалась сотовая связь разных поколений.

В последнее время активно развиваем направление систем видеоконтроля удаленных объектов (имеется многолетний опыт решения задач с различной спецификой).

Приглашаем воспользоваться нашими услугами по созданию подобных систем.

Кроме все вышеупомянутого, мы предлагаем использовать MiCON ms9112 как специализированный компьютер, который можно запрограммировать под решение именно вашей задачи.

Также предлагаем услуги по разработки ПО под ОС Linux, Windows, написание специфических программ под микроконтроллеры.

Обращайтесь, будем рады помочь вам!