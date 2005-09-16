v71739432

Вячеслав v71739432

 
34 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Программист. WordPress / Laravel

Здравствуйте!

Меня зовут Вячеслав, я занимаюсь разработкой и доработкой сайтов более 10 лет.

Специализируюсь на разработке и доработке сайтов на WordPress. Полный стек указан ниже:


HTML, CSS, Vue, React, Angular, jQuery

PHP, Laravel, CodeIgniter, YII2

WP, Woo, Bitrix, Joomla, OpenCart, HostCMS, OctoberCMS, OkayCMS

Указанные выше навыки - не просто "прошел онлайн-курс за 1 день", а реальный опыт, понимание на "ты" и возможность выполнения самых различных задач!

Обращайтесь, все обсуждается!

#30Интеграция платежных систем
#36WooCommerce
#52Интеграция верстки
Доработка сайтов
WordPress

Отзывы заказчиков

dzubenko_d
Дмитро 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
2 балла
2 года назад
Нестандартная задача на Wordpress + Woocomerce
WooCommerceWordPressДоработка сайтовИнтеграция версткиИнтеграция платежных систем
Отзыв недоступен.
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