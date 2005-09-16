Программист. WordPress / Laravel
Здравствуйте!
Меня зовут Вячеслав, я занимаюсь разработкой и доработкой сайтов более 10 лет.
Специализируюсь на разработке и доработке сайтов на WordPress. Полный стек указан ниже:
HTML, CSS, Vue, React, Angular, jQuery
PHP, Laravel, CodeIgniter, YII2
WP, Woo, Bitrix, Joomla, OpenCart, HostCMS, OctoberCMS, OkayCMS
Указанные выше навыки - не просто "прошел онлайн-курс за 1 день", а реальный опыт, понимание на "ты" и возможность выполнения самых различных задач!
Обращайтесь, все обсуждается!
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$50
2 балла
2 года назад
WooCommerceWordPressДоработка сайтовИнтеграция версткиИнтеграция платежных систем
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