Программист. WordPress / Laravel

Здравствуйте!

Меня зовут Вячеслав, я занимаюсь разработкой и доработкой сайтов более 10 лет.

Специализируюсь на разработке и доработке сайтов на WordPress. Полный стек указан ниже:



HTML, CSS, Vue, React, Angular, jQuery

PHP, Laravel, CodeIgniter, YII2

WP, Woo, Bitrix, Joomla, OpenCart, HostCMS, OctoberCMS, OkayCMS

Указанные выше навыки - не просто "прошел онлайн-курс за 1 день", а реальный опыт, понимание на "ты" и возможность выполнения самых различных задач!

Обращайтесь, все обсуждается!