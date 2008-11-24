vaavdeev

Василий Авдеев vaavdeev

 
53 годаРоссия/Ставрополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Небольшая доработка дизайна сайта

    Необходимо немного улучшит дизайн готового работающего сайта специальных предложений по товарам и услугам www.boozzi.ru А именно - Главную страницу. Особенности Главной страницы заключаются в том, что на ней расположены информационные блоки типа: предложение недели лидеры продаж новые товары и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен слоган и краткое описание назначения сайта

    $100

    Необходимо придумать слоган для размещения его в шапке сайта, а так же текст с кратким описанием назначения сайта. Сайт работает 4 месяца. Он задумывался для размещения информации о: - новом товаре (услуге) - проводимых акциях ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт - каталог товаров и услуг.

    $500

    Необходимо сделать дизайн и сам сайт ( желательно с использованием готовых движков типа amiro.cms). Функция сайта - ведение каталога товаров и услуг различных предприятий и магазинов, без реализации функции продаж. Сайт должен предоставлять желающим разместить своего рода ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад