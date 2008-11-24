Необходимо немного улучшит дизайн готового работающего сайта специальных предложений по товарам и услугам www.boozzi.ru А именно - Главную страницу. Особенности Главной страницы заключаются в том, что на ней расположены информационные блоки типа: предложение недели лидеры продаж новые товары и ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо придумать слоган для размещения его в шапке сайта, а так же текст с кратким описанием назначения сайта. Сайт работает 4 месяца. Он задумывался для размещения информации о: - новом товаре (услуге) - проводимых акциях ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо сделать дизайн и сам сайт ( желательно с использованием готовых движков типа amiro.cms). Функция сайта - ведение каталога товаров и услуг различных предприятий и магазинов, без реализации функции продаж. Сайт должен предоставлять желающим разместить своего рода ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт15 лет назад