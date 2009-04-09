Качественный, презентабельный дизайн.
> Дизайн сайтов
> Верстка
> Графические и flash-баннеры
> Логотипы
-всегда добиваюсь поставленной цели!
-работу выполняю добросовестно и аккуратно!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Без названия142 просмотра
- Без названия207 просмотров
- Без названия238 просмотров
- Без названия246 просмотров
- Логотип и дизайн сайта юридической фирмы270 просмотров
- Без названия200 просмотров
- Шапка и фон250 просмотров
- Спец Строй Контейнер298 просмотров
- Без названия198 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
14 лет назад
Отличный исполнитель. Во-первых, что касается дизайна. Хороший вкус. Сделал дизайн корпоративного сайта так как надо - ничего лишнего, ничего аляповатого и пошлого. Всё красиво и со вкусом. То же касается и логотипа. Во-вторых, в самом процессе работы очень корректен. Всё сделано в сроки. Без проблем ожидал некоторое время, пока мы решали свои трудности. Точно исполнил все пожелания и прихоти. Выполнил пожелания заказчика, даже при условии, что заказчик и сам не до конца понимал, то чего он хочет. Очень хороший и исполнительный дизайнер. Будем продолжать пользоваться его услугами и рекомендуем другим заказчикам.
Ответный отзыв
Очень приятно работать с таким заказчиком, как Сергей! Полное ТЗ, предоплата, незамедлиельная оплата по факту, четко ставит задачу и приятен в общении. Впечатления от работы только положительные. РЕКОМЕНДУЮ!
$150
10 баллов
15 лет назад
Весьма креативный, организованный и исполнительный дизайнер. Поначалу скептически отнесся к возрасту, но в конкурсе задание сделал быстро и качественно, представил несколько вариантов. В дальнейшем от сотрудничества остались только положительные впечатления. Если какая-деталь вызывала сомнения, Василий незамедлительно представлял несколько вариантов, мне оставалось только выбрать лучшее. Хочу особо подчеркнуть что Василий четко расчитывал свои силы и всегда вовремя предоставлял прототипы. Надеюсь он и в дальнейшем продолжит заниматься фрилансом, т.к. мне бы в дальнейшем не хотелось тратить время на поиски другого дизайнера. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший человек и отличный заказчик, с оплатой не заставил ждать. Грамотная постановка задачи, без повода не придирается. Ставлю максимальную оценку. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.