Отличный исполнитель. Во-первых, что касается дизайна. Хороший вкус. Сделал дизайн корпоративного сайта так как надо - ничего лишнего, ничего аляповатого и пошлого. Всё красиво и со вкусом. То же касается и логотипа. Во-вторых, в самом процессе работы очень корректен. Всё сделано в сроки. Без проблем ожидал некоторое время, пока мы решали свои трудности. Точно исполнил все пожелания и прихоти. Выполнил пожелания заказчика, даже при условии, что заказчик и сам не до конца понимал, то чего он хочет. Очень хороший и исполнительный дизайнер. Будем продолжать пользоваться его услугами и рекомендуем другим заказчикам.