Приятно сотрудничать, когда исполнитель, получив задачу, быстро и качественно её выполняет. Причем именно в обещанное время, что очень и очень ценно в наше время. Только чуть больше внимания уделить общению с заказчиком и уверен, что работы будет навалом. В общем, сотрудничеством доволен, наверняка будем еще работать.