valir

Валерий valir

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Не учи других жить, а то сам не научишься

Magento

Wordpress

Joomla

Javascript

Верстка сайтов по psd-макетам:

- семантически

- респонсив

- под мобилки

Редизайн psd-макетов

Сайты под ключ

Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Сменить дизайн категорий в WebAsyst
Webasyst
Все отлично
весь процесс прошел на достойном уровне!
Ответный отзыв
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Оптимизировать страницу со ссылками на магазины
Приятно сотрудничать, когда исполнитель, получив задачу, быстро и качественно её выполняет. Причем именно в обещанное время, что очень и очень ценно в наше время. Только чуть больше внимания уделить общению с заказчиком и уверен, что работы будет навалом. В общем, сотрудничеством доволен, наверняка будем еще работать.
Поработал с Олегом немного... На вопросы быстро реагировал и комментировал Оплатил как ожидалось и еще +4.5% сверху Жалко не работает с Webmoney
Ответный отзыв
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Настроить вёрстку и форму заказа. Joomla.
CSSJoomla
Человек выручил во второй раз. Мало того, что доделал чужую вёрстку, ещё и подстроил сайт под Apple (Safari) + Iphone + Ipad! Отличный фрилансер.
Рад был с ним сотрудничать. Хорошо договаривается на счет цены. Рекомендую!
Ответный отзыв
internshipa
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$44
10 баллов
14 лет назад
Переверстать шаблон Joomla 1.5
Joomla
Быстро и качественно. Рекомендую.
Быстро предоставил все, что нужно для работы. Четко указал, что ему нужно. Оплатил в срок
Ответный отзыв
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$22
10 баллов
14 лет назад
Нормально отображать сайт в IE6
Работа выполнена. Я доволен.
Все, что нужно для выполнения проекта предоставил быстро и оплатил работу без задержки
Ответный отзыв
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HTML-верстка
6 отзывов
от $30
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