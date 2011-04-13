Не учи других жить, а то сам не научишься
Magento
Wordpress
Joomla
Javascript
Верстка сайтов по psd-макетам:
- семантически
- респонсив
- под мобилки
Редизайн psd-макетов
Сайты под ключ
Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
10 лет назад
Webasyst
Все отлично
Ответный отзыв
весь процесс прошел на достойном уровне!
$30
10 баллов
13 лет назад
Приятно сотрудничать, когда исполнитель, получив задачу, быстро и качественно её выполняет. Причем именно в обещанное время, что очень и очень ценно в наше время. Только чуть больше внимания уделить общению с заказчиком и уверен, что работы будет навалом. В общем, сотрудничеством доволен, наверняка будем еще работать.
Ответный отзыв
Поработал с Олегом немного... На вопросы быстро реагировал и комментировал Оплатил как ожидалось и еще +4.5% сверху Жалко не работает с Webmoney
$50
10 баллов
14 лет назад
CSSJoomla
Человек выручил во второй раз. Мало того, что доделал чужую вёрстку, ещё и подстроил сайт под Apple (Safari) + Iphone + Ipad! Отличный фрилансер.
Ответный отзыв
Рад был с ним сотрудничать. Хорошо договаривается на счет цены. Рекомендую!
$44
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Быстро предоставил все, что нужно для работы. Четко указал, что ему нужно. Оплатил в срок
$22
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена. Я доволен.
Ответный отзыв
Все, что нужно для выполнения проекта предоставил быстро и оплатил работу без задержки
HTML-верстка
6 отзывов
от $30
от 1 дня
#539
Интернет-магазины
нет отзывов
от $131
от 5 дней
#2144
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $91
от 2 дней
#2418
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#3628