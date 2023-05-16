Здравствуйте, есть сайт, нужно повысить продажи и посетителей Пишите сроки и цены пожалуйста!
работаю в таких программах как :
adobe (Photoshop/Audition/premiere pro/AE)
примеры видео работ можно посмотреть на моем канале - https://www.youtube.com/channel/UCaADaJl62TpgS_8j1VArZ_g?view_as=subscriber
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт3 месяца назад
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Здравствуйте! Нужно сделать часть дипломной работы, а именно разработка веб приложения для оптимизации работы склада, стек html,css, js, php. База данных MySQL. В сообщениях указывать сроки работы и стоимость!Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад