На [url=https://reg.ru/]reg.ru[/url] куплен домен и хостинг, база данных тоже уже привязана. Есть все файлы сайта который были написаны на локалке, все работает. Нужен человек который просто выложил этот сайт чтобы он функционировал, так как выдает некоторые ошибки( ...