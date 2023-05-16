vanth

Настя vanth

 
25 летРоссия/Сургут
6 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад

работаю в таких программах как :

adobe (Photoshop/Audition/premiere pro/AE)

примеры видео работ можно посмотреть на моем канале - https://www.youtube.com/channel/UCaADaJl62TpgS_8j1VArZ_g?view_as=subscriber

Photoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей