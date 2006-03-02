$250
Необходимо разработать базу данных для удаленных магазинов. Доступ к базе данных должен осуществляться посредством web-интерфейса. Подробнее будет в ТЗ.
Базы данных19 заявок
Закрыт
17 лет назад
Необходимо разработать базу данных для удаленных магазинов. Доступ к базе данных должен осуществляться посредством web-интерфейса. Подробнее будет в ТЗ.
Необходимо разработать дизайн элементов форменной одежды для продавцов салонов связи.
Нужно написать программу, которая будет по FTP протоколу отправлять файл из определнной (указанной) папки сразу после того как он там появиться в указанную папку на FTP сервере. А также с определенной переодичностью просматривать FTP сервер ...