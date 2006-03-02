vanton1

Гость vanton1

 
49 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • База данных для торговых точек

    $250

    Необходимо разработать базу данных для удаленных магазинов. Доступ к базе данных должен осуществляться посредством web-интерфейса. Подробнее будет в ТЗ.

    Базы данных19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • FTP клиент

    Нужно написать программу, которая будет по FTP протоколу отправлять файл из определнной (указанной) папки сразу после того как он там появиться в указанную папку на FTP сервере. А также с определенной переодичностью просматривать FTP сервер ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад