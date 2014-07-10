varkomar

Комарова Варвара varkomar

 
40 летРоссия/Александров
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Funya
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$85
10 баллов
9 лет назад
Наполнить и настроить шаблон на Opencart
Четкое ТЗ, Моментальная и полная оплата. Отличное отношение. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Очень довольна сотрудничеством. Быстро, адекватно, отлично разбирается в Opencart. Сделал больше, чем требовалось, еще раз обращусь только к нему.
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