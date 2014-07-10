Нужно наполнить и настроить шаблон http://www.templatemonster.com/ru/demo/47295.html Домен наш. Хостинг наш. Интернет-магазин. Практически все как шаблоне. Наполнение 20 страниц. 1 Главная 1 Страница с Доставкой. 3 Страницы Товарная категория. 15 Страниц с Товарами. (остальное мы наполним сами по Вашему примеру). Прикрутить оплату. Основные изменения в шаблоне: На ...