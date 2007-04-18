vasa

Анатолий Кудинов vasa

 
37 летРоссия/Саратов
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Интересные проекты - дешево %)

Отзывы заказчиков
lord13
42 годаБеларусь
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
$20
0 баллов
16 лет назад
Интерфейс на флеше
Продукт не разработан. Сроки: обещал в течении суток. По прошествии месяца нет даже демо-версии. Безответственен.
Lemtoks
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Изменить ЧПУ для DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
grigkuz
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
0 баллов
17 лет назад
Создание пазла по принципу игры "пятнашки"
Более месяца тянул резину, но так ничего и не сделал.
runetinfo
45 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
17 лет назад
GD + PHP
я доволен выполненой работой
Четко сформулировал задачу предоставил материалы, оплатил после демо :) Быстрый контакт через ICQ. Рекомендую ;)
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