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Отзывы заказчиков
$20
0 баллов
16 лет назад
Продукт не разработан. Сроки: обещал в течении суток. По прошествии месяца нет даже демо-версии. Безответственен.
$30
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
0 баллов
17 лет назад
Более месяца тянул резину, но так ничего и не сделал.
$10
10 баллов
17 лет назад
я доволен выполненой работой
Ответный отзыв
Четко сформулировал задачу предоставил материалы, оплатил после демо :) Быстрый контакт через ICQ. Рекомендую ;)